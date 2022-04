Slovenija februarja z največjo rastjo trgovine na drobno v EU

Luxembourg, 7. aprila - Obseg prodaje v trgovini na drobno se je februarja tako v območju evra kot v EU na mesečni ravni povečal za 0,3 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Na letni ravni je bila rast v območju evra 5,0- in v EU 5,4-odstotna. Največjo mesečno in medletno rast je imela Slovenija, in sicer 8,0- oz. 21,7-odstotno.