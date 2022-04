Britanski glasbeniki bodo lahko ustvarjali v rojstni hiši Paula McCartneyja

Liverpool, 9. aprila - Britanski glasbeniki in glasbenice bodo lahko sledili stopinjam skupine The Beatles in z nekaj sreče ustvarjali v rojstni hiši Paula McCartneyja v Liverpoolu. Dom njegovih staršev je zdaj v lasti britanskega nacionalnega sklada, velja pa za rojstni kraj Beatlov, saj je McCartney v njej z Johnom Lennonom pisal pesmi, kot je Love Me Do.