ZDA, Velika Britanija, Avstralija bodo sodelovale pri razvoju hipersoničnih orožij

London, 6. aprila - ZDA, Velika Britanija in Avstralija so napovedale sodelovanje na področju razvoja hipersoničnega orožja. Gre za njihov skupni odgovor na hiter napredek Rusije in Kitajske na tem področju. S tem bodo nadgradile sodelovanje v zavezništvu AUKUS, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v torek v skupni izjavi napovedali voditelji trojice držav.