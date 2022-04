Na zavodu za zaposlovanje prvi ukrajinski begunci, med izzivi jezik

Ljubljana, 5. aprila - Na Zavod RS za zaposlovanje so se začeli prijavljati prvi ukrajinski begunci s priznano začasno zaščito, odgovorni pa zagotavljajo, da so nanje dobro pripravljeni. Kot izziva se sicer kažeta odsotnost dokazil o izobrazbi ter neznanje slovenščine in tudi angleščine, a povpraševanje delodajalcev ostaja veliko, zlasti iz panoge gostinstva in turizma.