V Lokah pri Straži več infrastrukturnih pridobitev

Straža, 5. aprila - V Lokah v Občini Straža bodo drevi uradno odprli nov krajevni vodovod in površino za pešce ob lokalni cesti. S sodelovanjem Slovenskih železnic so v celoti prenovili in z gumijastimi ploščami opremili tudi nivojski železniški prehod. Celotna naložba je to dolenjsko občino stala nekaj manj kot 380.000 evrov lastnega denarja, so sporočili za STA.