V skupini Don Don lansko leto ocenjujejo kot uspešno

Grosuplje, 5. aprila - V grosupeljski skupini Don Don, ki prodaja vse vrste kruha in peciva, lansko leto ocenjujejo kot uspešno, saj so zabeležili za nekaj manj kot šestino več prihodkov, skupaj 130 milijonov evrov. Epidemija še vpliva na poslovanje, vendar vse manj. Se pa čutijo posledice vojne v Ukrajini in sankcij proti Rusiji, pravi predsednik uprave Aleš Mozetič.