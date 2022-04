Večer o političnih dvojčkih Vučiću in Orbanu (5. 4.)

Maribor, 5. aprila - Vojislav Bercko v komentarju Med Moskvo in Brusljem piše o zmagi Aleksandara Vučića in Viktorja Orbana na volitvah v Srbiji in na Madžarskem. Avtor meni, da sta politična brata dvojčka. Oba sta že dolgo neprekinjeno na oblasti, v tem času pa sta državi ukrojila po svoje, si podredila vse družbene (pod)sisteme ter kapitalske vzvode moči.