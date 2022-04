Svojci pogrešajo 81-letno Wang Yuling z začasnim bivališčem na Bledu

Bled, 4. aprila - Svojci pogrešajo 81-letno Wang Yuling, ki začasno biva na Bledu. Nazadnje so jo videli v nedeljo ob približno 22. uri v kraju Mlino ob Blejskem jezeru. Visoka je približno 150 centimetrov, nazadnje pa je bila oblečena v temno jakno in rjave hlače. Danes so sprožili tudi iskalno akcijo, so zapisali na Policijski upravi Kranj.

Iskalno akcijo so začeli, potem ko so v nedeljo opravili pregled območja. Reševalci podvodne reševalne službe Bled in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bled so pregledali gladino in obalo jezera, območje je preletel tudi policijski helikopter. Aktivnosti se nadaljujejo.

Policija prosi za morebitne informacije na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.