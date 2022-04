Aleksandar Vučić: Vodja Srbije dobil drugi predsedniški mandat

pripravila dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Beograd, 4. aprila - Aleksandar Vučić je bil v nedeljo vnovič izvoljen za predsednika Srbije, njegova Srbska napredna stranka pa je dobila največ sedežev v parlamentu. To bo že drugi Vučićev predsedniški mandat, tako kot za prejšnjega pa je pričakovati, da bo v državi in njeni družbi pustil svojevrsten pečat; v dobrem in slabem.