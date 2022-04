Delo o volitvah v Srbiji in na Madžarskem (4. 4.)

Ljubljana, 3. aprila - Ali Žerdin v komentarju Demokracija in avtokracija piše, da se je z volitvami na Madžarskem in v Srbiji začel aprilski krog evropskih volilnih opravil. Dosedanja voditelja Madžarske in Srbije, Viktor Orban in Aleksandar Vučić, pa čutita velike simpatije do režima Vladimirja Putina in kažeta razumevanje za Putinovo okupacijsko početje v Ukrajini.