Saje se je v imenu Cerkve opravičil žrtvam spolnega nasilja

Ljubljana, 3. aprila - Poslušati in slišati, zaščititi in nuditi podporo, čustveno in duhovno, so ključni dejavniki, ki jih je ob dnevu molitve za žrtve spolnega nasilja izpostavil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Ob tem se je v imenu Cerkve na Slovenskem opravičil vsem žrtvam spolnega nasilja.