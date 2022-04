Inflacija v evrskem območju s 7,5 odstotka na novem rekordu

Luxembourg, 1. aprila - Inflacija v evrskem območju še naprej ruši rekorde. Marca je po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat letna inflacija dosegla 7,5 odstotka, kar je 1,6 odstotne točke več kot februarja in nova rekordna vrednost, odkar Eurostat za območje skupne valute beleži to statistiko. Daleč največji razlog za visoko inflacijo so cene energije.