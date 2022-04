Lani mejne prehode prečkalo 48 milijonov osebnih vozil

Ljubljana, 2. aprila - Med potniškimi vozili, ki so v letu 2021 prečkala cestne mejne prehode, je bilo 48 milijonov osebnih avtomobilov, kar je pomenilo več kot 97-odstotni delež vseh potniških vozil. Med tovornimi vozili pa so z 59 odstotki prevladovali priklopniki in vlačilci. Med avtomobili jih je največ, 44 odstotkov, prečkalo tovrstne prehode s Hrvaško.