Dnevnik: Vrhovno državno tožilstvo s pobudo za oceno ustavnosti zakona o kazenskem postopku

Ljubljana, 1. aprila - Vrhovno državno tožilstvo je v začetku marca vložilo pobudo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje zakona o kazenskem postopku in vladne uredbe o sodelovanju državnega tožilstva in policije. Generalni državni tožilec Drago Šketa je ustavnemu sodišču v pobudi predlagal tudi, da jo obravnavajo absolutno prednostno, poroča Dnevnik.