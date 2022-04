Blue Origin ponesel v vesolje nove turiste

Houston, 1. aprila - Podjetje ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa, Blue Origin, je v sredo z raketo New Shepard na krajšo pot v vesolje poneslo novo skupino turistov, ki so nad Zemljino ozračje in nazaj potovali skupaj deset minut. Na kratko so lebdeli v breztežnostnem stanju 100 kilometrov visoko, nato pa se vrnili na Zemljo.