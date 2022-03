Teleskop Hubble odkril najbolj oddaljeno zvezdo doslej

Washington, 31. marca - Vesoljski teleskop Hubble je zaznal svetlobo zvezde, ki je obstajala v prvi milijardi let po velikem poku, kar je nov rekord, so danes sporočili astronomi. Na novo odkrita zvezda, poimenovana Earendel, je tako daleč, da je njena svetloba potrebovala 12,9 milijarde let, da je dosegla Zemljo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.