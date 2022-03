Will Smith po klofuti Chrisu Rocku ni hotel zapustiti podelitve oskarjev

New York, 31. marca - Ameriška filmska akademija je v sredo sporočila, da so od dobitnika oskarja za najboljšo moško vlogo Willa Smitha po klofuti, ki jo je v nedeljo prisolil komiku Chrisu Rocku, zahtevali, naj zapusti slovesno podelitev filmskih nagrad, vendar je to zavrnil in ostal v dvorani.