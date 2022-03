Prostovoljci znova skrbijo za varno selitev dvoživk čez cesto

Ljubljana/Kranj/Cerknica, 31. marca - Po daljšem sušnem obdobju so prve kaplje spodbudile žabe in druge dvoživke k selitvam na mrestišča. Ker so dvoživke ob tem izpostavljene avtomobilom, v teh dneh na različnih lokacijah po državi potekajo akcije, v katerih prostovoljci pomagajo dvoživkam, da varno pridejo čez cesto.