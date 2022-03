Požar nad Preddvorom se je ponoči nekoliko umiril, gašenje se nadaljuje

Preddvor, 30. marca - Gasilci se še vedno borijo z gozdnim požarom, ki je v ponedeljek popoldne izbruhnil na Potoški gori in Babi nad Potočami v občini Preddvor. Ponoči, ko je bilo na terenu okoli 110 gasilcev, sta se veter in ogenj nekoliko umirila, vendar na nekaterih točkah na območju Babe še vedno gori. Trenutno je na terenu 140 gasilcev in štirje helikopterji.