Sedmerica na EP v šahu s popolnim izkupičkom

Čatež ob Savi, 29. marca - Po tretjem krogu posamičnega evropskega prvenstva, ki se je v nedeljo začelo v Termah Čatež, je le še sedmerica s po tremi točkami. V vseh treh partijah so zmagali Islandec Gudmundur Kjartansson, Turek Emre Can, Armenec Šant Sargsjan, Nemec Rasmus Svane, Francoz Jules Moussard, Srb Velimir Ivić in Danec Jonas Buhl Bjerre.