EU bo usklajevala razdeljevanje pomoči iz zasebnih donacij za Ukrajino

Bruselj, 29. marca - Evropska unija bo v prihodnje usklajevala razdeljevanje pomoči iz zasebnih donacij za Ukrajino. Evropska komisija je v ta namen vzpostavila nov sistem za usmerjanje donacij iz zasebnega sektorja v Ukrajino, Moldavijo in sosednje države članice EU, da bi pomagala beguncem in notranje razseljenim osebam, so danes sporočili v Bruslju.