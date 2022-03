Janša z muftijem Porićem o delovanju slovenske islamske skupnosti in vojni v Ukrajini

Ljubljana, 29. marca - Premier Janez Janša je obiskal Muslimanski kulturni center Ljubljana, kjer se je srečal z muftijem slovenske islamske skupnosti Nevzetom Porićem, so sporočili iz premierjevega kabineta. Janša in Porić sta se pogovarjala o delovanju in življenju slovenske islamske skupnosti, dotaknila pa sta se tudi vojne v Ukrajini in razmer v Bosni in Hercegovini.