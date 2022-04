Tedenski pregled - Slovenija od 1. do 7. 4.

Ljubljana, 8. aprila - Slovenija je najostreje obsodila poboje ukrajinskih civilistov v Buči in od ruskega veleposlaništva zahtevala občutno zmanjšanje osebja, kar so v Moskvi označili za neodgovorno in neprijateljsko potezo. Volilna tekma se nadaljuje, DZ je na verjetno zadnji izredni seji v tem mandatu sprejel vrsto zakonov.