Na okrogli mizi v Radovljici o problemih in rešitvah za kadre v gostinstvu in turizmu

Radovljica, 28. marca - Razvojna agencije Zgornje Gorenjske je v okviru projekta Zaposlitveni dnevi in karierni razvoj mladih danes v Radovljici pripravila okroglo mizo o aktualni problematiki pomanjkanja kadrov v gostinstvu in turizmu. Na njej so sodelovali predstavniki šol in podjetij ter mladi, ki so razpravljali o možnostih za izboljšanje stanja.