Podgoršek ob sajenju medovitih rastlin o velikem pomenu za opraševalce

Lukovica, 26. marca - Po Sloveniji danes poteka akcija sajenja medovitih rastlin, ki se ji je pridružil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek. "To je majhen korak za nas ter velik za čebele in druge opraševalce," je, kot so sporočili z ministrstva, izpostavil minister.