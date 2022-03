Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 3.)

Ljubljana, 25. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da Slovenija iz Rusije uvozi več kot tri četrtine plina, kar jo uvršča med države, ki so od ruskega plina najbolj odvisne. Poročale so tudi o tem, da se v Kijev kot začasni odpravnik poslov slovenskega veleposlaništva odpravlja podpolkovnik Slovenske vojske Boštjan Lesjak.