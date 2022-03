Avstrijski zimski turizem bistveno bolje kot lani, a še daleč od predkoronskih časov

Dunaj, 26. marca - Avstrijski turistični ponudniki so v zimski sezoni med novembrom in februarjem po predhodnih podatkih državnega statističnega urada poročali o 33,2 milijona nočitev. To je 29,7 milijona več kot v sezoni 2020/2021, ko je turizem zaradi koronskih omejitev skoraj popolnoma obstal, a še vedno 38 odstotkov manj kot v predkoronskem času.