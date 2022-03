Kmetijsko gozdarska zbornica predlaga zakonske spremembe za več krme

Ljubljana, 25. marca - V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so po pregledu razmer na slovenskih poljih in v luči neugodnih vremenskih razmer ter vojne v Ukrajini zaskrbljeni zaradi možnega pomanjkanja krme za živali. Predlagajo spremembo zakonodaje na način, da bi bili možni sprememba kolobarja in ponovna setev koruze za krmo.