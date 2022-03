Rektorska konferenca in KOsRIS kritična do načina ustanovitve zavoda Rudolfovo

Ljubljana, 25. marca - Vlada je odločitev o ustanovitvi zavoda Rudolfovo po opozorilih rektorske konference in KOsRIS sprejela brez razprave z raziskovalnimi inštituti, univerzami ter svetom za znanost in tehnologijo. "Šesti največji javni raziskovalni zavod v Sloveniji je ustanovila brez razpisov in evalvacij raziskovalnih programov," so poudarili.