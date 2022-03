Februarja nižja neto proizvodnja električne energije

Ljubljana, 25. marca - Neto proizvodnja električne energije je februarja znašala 1051 gigavatnih ur (GWh) in se je v primerjavi z januarjem zmanjšala za 14 odstotkov, z lanskim februarjem pa za 20 odstotkov. Oskrba z energenti se je povečala pri črnemu premogu in antracitu, ekstra lahkem kurilnem olju in pri utekočinjenemu naftnemu plinu.