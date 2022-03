V Občini Solčava veseli nagrade Zlati kamen

Solčava, 27. marca - Občina Solčava je ta mesec prejela nagrado za razvojno najbolj prodorno občino leta 2022 med Koroško in Posavjem. V občini so nagrade zelo veseli, saj je to priznanje za njihovo dosedanje delo in zaveza, da ostanejo na tej poti, je za STA ocenila županja Katarina Prelesnik, ki se še ni odločila glede vnovične kandidature za županjo.