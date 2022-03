Maribor danes in v soboto v znamenju festivala čilija in čokolade

Maribor, 25. marca - Mariborsko sezono dogodkov na prostem danes odpira tretji mednarodni festival Čili in čokolada, ki se po dveh letih prisilnega premora vrača v štajersko prestolnico. Številni domači in tuji strokovnjaki čilija in čokolade bodo na Trgu Leona Štuklja dva dni predstavljali svoje znanje in kuharske mojstrovine.