Prenovljene sobe za mamice in novorojenčke v postojnski porodnišnici

Postojna, 24. marca - V Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna so danes še posebej slovesno proslavili materinski dan. Namenu so predali popolnoma prenovljene prostore v prvem nadstropju porodnišnice, skupno 12 sob za mamice in novorojenčke. Prenova, ki so jo skoraj v celoti pokrili z donacijami, je stala preko 50.000 evrov.