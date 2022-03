V Šentjerneju uredili šolsko učno pot

Šentjernej, 24. marca - V Šentjerneju so danes odprli nekaj več kot 800-metrsko učno pot, ki jo je tamkajšnja občina s pomočjo projektnih partnerjev uredila na območju Osnovne šole Šentjernej in otroškega vrtca. Naložba je skupaj z davkom stala nekaj manj kot 320.000 evrov. Skoraj 150.000 evrov sta zanjo prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj in država.