V Mali drami premiera projekta Težko je biti bog

Ljubljana, 25. marca - V ljubljanski Mali Drami bo nocoj premiera avtorskega projekta Aljoše Živadinova Zupančiča Težko je biti bog po romanu Arkadija in Borisa Strugacki. Uprizoritev je nastala v okviru Dramine platforme Čakajoč Supermana. Avtorja priredbe in prevajalca sta režiser uprizoritve Aljoša Živadinov Zupančič in dramaturginja Nika Korenjak.