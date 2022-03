Pahor v Katarju za vsestransko nadgraditev sodelovanja med državama

Doha, 23. marca - Predsednik Borut Pahor in katarski emir Tamim bin Hamad bin Kalifa al Tani sta danes ocenila, da je veliko možnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja, predvsem na področju energetike, trajnostnega razvoja, turizma in v obliki investicij. Pahor je poudaril, da je Slovenija zanesljiva in privlačna investicijska destinacija.