Opozicija kritična do napovedane diplomatske misije v Ukrajini

Ljubljana, 23. marca - Voditelji treh opozicijskih strank Tanja Fajon (SD), Alenka Bratušek (SAB) in Marjan Šarec (LMŠ) so bili danes kritični do napovedi, ki so zaokrožile v medijih, da naj bi Slovenija v Kijev poslala oboroženo diplomatsko misijo. V ločenih izjavah so to potezo med drugim označili za samovoljno in nevarno.