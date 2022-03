Festival Bobri letos v znamenju pripovedovanja in ilustracije

Ljubljana, 25. marca - Pestra izbira razstav, filmov, gledaliških in plesnih predstav, pripovedovanj ter delavnic in vodenih dejavnosti bodo na voljo v okviru 14. ljubljanskega festivala Bobri, ki bo med 26. marcem in 9. aprilom. Že sedmo leto so Bobri na potepu v Domžalah in Sežani, kjer bodo na voljo predstave, filmi, delavnice in vodstva po razstavah.