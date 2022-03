Območje ob meji z Madžarsko bosta povezovala turistična vlakca

Ljubljana, 27. marca - Dvojezični občini ob madžarski meji Hodoš in Dobrovnik bosta od junija upravljali cestna turistična vlakca, ki bosta v uporabi tudi v občinah Šalovci, Moravske Toplice in Lendava. Lastnik vlakcev je sicer Pomurska madžarska samoupravna narodnostna skupnost, ki ju je kupila v okviru projekta, ki ga je podprla madžarska vlada.

Vlakec na Hodošu bo imel dva vagona in bo lahko naenkrat prepeljal 56 potnikov, vlakec v Dobrovniku pa bo v enem vagonu vozil 28 potnikov, so med tednom sporočili iz narodnostne skupnosti.

"Namen projekta je povečanje turistične ponudbe na dvojezičnih območjih," so poudarili v sporočilu. Dodali so, da je naložba vredna 289.493 evrov in da so poleg tega v okviru projekta, katerega celotna vrednost je 328.000 evrov, kupili še kombinirano vozilo, ki ga bodo uporabljale nevladne organizacije, narodnostna skupnost in njene partnerske organizacije.

Kot so še dodali, sta med tednom s podpredsednico sveta narodnostne skupnosti Zsuzsanno Bači sporazum, na podlagi katerega bosta občini upravljali vlakca, podpisala župana občin Hodoš in Dobrovnik Ludvik Orban in Marjan Kardinar.