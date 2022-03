Dom Lenart s projektom BETAi do prihrankov pri energiji

Lenart, 23. marca - V Domu Lenart so v preteklih letih v sklopu projekta BETAi namestili sončno elektrarno in vzpostavili vrsto drugih rešitev, s katerimi učinkoviteje gospodarijo z energijo. "Kljub naraščajočim cenam elektrike in ogrevanja se investicija obrestuje, saj beležimo prihranke," pravi direktor tega doma za starejše Zlatko Gričnik.