Nike v četrtletju ustvaril 1,4 milijarde dolarjev čistega dobička

New York, 22. marca - Ameriški proizvajalec športne opreme Nike je v četrtletju do konca februarja ustvaril 1,39 milijarde dolarjev (1,26 milijarde evrov) čistega dobička, kar je štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki družbe so medtem porasli za pet odstotkov, na 10,87 milijarde dolarjev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.