Na slovenskem paviljonu na Expu izpostavili pomen podzemnih voda

Dubaj, 22. marca - Podzemne vode so najbogatejši vir sladke vode, ki ga ogroža onesnaževanje in prekomerno črpanje. Zato moramo združiti moči, tehnologijo in inovacije, da poiščemo rešitve, s katerimi bomo rešili podzemne vode, je bilo ključno sporočilo današnje mednarodne okrogle mize o podzemnih vodah na slovenskem paviljonu na Expu v Dubaju.