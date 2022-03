V Mariboru ob svetovnem dnevu voda dan odprtih vrat centralne čistilne naprave

Maribor, 22. marca - Ob današnjem svetovnem dnevu voda je podjetje AquaSystems, ki upravlja Centralno čistilno napravo Maribor, tradicionalno priredilo dan odprtih vrat. Obiskovalcem so podrobneje predstavili delovanje čistilne naprave in pokazali, kako skrbijo za čiste in neoporečne vode. Centralna čistilna naprava letos obeležuje 20 let začetka obratovanja.