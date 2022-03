V Nikaragvi opozicijski voditeljici osem let zapora

Managua, 22. marca - Glavna predstavnica nikaragovske opozicije Cristiana Chamorro je bila v ponedeljek obsojena na osem let zapora zaradi pranja denarja in poneverbe. Chamorrova sicer zaenkrat ostaja v hišnem priporu, v katerem je že od junija lani, ko so jo oblasti pridržale, je sporočil nikaragovski center za človekove pravice (CENIDH).