MZZ: Delegacija diplomatov za Ukrajino še ni znana

Ljubljana/Bruselj, 21. marca - Delegacija diplomatov, ki naj bi se vrnila v Ukrajino in vzpostavila diplomatsko predstavništvo Slovenije, še ni dokončno oblikovana, so danes za STA pojasnili na zunanjem ministrstvu. Predstavništvo bo predvidoma v Kijevu vodil odpravnik poslov, koliko ljudi bo misijo sestavljalo in kdaj bodo odšli, naj bi bilo jasno v prihodnjih dneh.