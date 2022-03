Ljubljana, 21. marca - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo solidarnostni dodatek zaradi visokih cen energentov izplačal 12. aprila. Prejeli ga bodo upokojenci s pokojninami do 1000 evrov in prejemniki nadomestila za invalidnost. Preostalim upravičencem bo dodatek v istem tednu izplačalo ministrstvo za delo.