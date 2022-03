Pahor v sredo na obisk v Katar

Ljubljana, 21. marca - Predsednik Borut Pahor bo na povabilo katarskega emirja Tamima bin Hamada bin Kalifa al Tanija v sredo in četrtek na uradnem obisku v Katarju, so danes sporočili iz njegovega urada. Obisk je namenjen nadaljnji krepitvi političnih in gospodarskih odnosov med državama, predvsem na področju energetike in zelenega prehoda, so dodali.