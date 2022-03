V Črnomlju začetek gradnje regionalne kolesarske povezave do Kanižarice

Črnomelj, 21. marca - V Črnomlju bodo še ta teden začeli gradnjo regionalne kolesarske povezave Črnomelj-Kanižarica, ki bo v prvem približno 700-metrskem delu vodila od konca črnomaljske obvoznice do križišča regionalnih cest v Kanižarici s podaljškoma mimo avtobusnih postajališč v omenjenem križišču proti Blatniku in Vinici. Dela naj bi končali do konca junija.