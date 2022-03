Ob svetovnem dnevu Downovega sindroma v več slovenskih mestih pohodi z baloni

Novo mesto/Ljubljana, 21. marca - Ob svetovnem dnevu Downovega sindroma so danes v 21 slovenskih krajih pripravili pohode z baloni. Eden večjih je potekal v Novem mestu in se zaključil na Glavnem trgu, kjer se je zbralo več kot 200 otrok, njihovih učiteljev in skrbnikov. Vsi skupaj so omenjeni dan obeležili z glasbo in plesom.