Daniel Radcliffe ne želi igrati odraslega Harryja Potterja

New York, 22. marca - Zvezdnik filmov o Harryju Potterju Daniel Radcliffe zaenkrat ne želi več igrati slavnega čarovnika. "Prišel sem do točke, ko se počutim, kot da sem uspešno prestal Potterja in sem resnično zadovoljen s tem, kjer sem zdaj. Iti nazaj bi bila zelo velika življenjska sprememba," je povedal 32-letnik v pogovoru za New York Times.